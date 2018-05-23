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Суд не изменил меру пресечения одному из нападавших на Найема

Среда, 23 мая 2018, 19:32

Апелляционный суд Киева оставил одного из нападавших на народного депутата Мустафу Найема Умолта Темербулатова под ночным домашним арестом.

Об этом в Facebook написал брат нардепа, юрист Маси Найем.

"Суд постановил оставить решение Шевченковского районного суда города Киева об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 06:00 до 30 июня 2018 – без изменений", – написал он.

Апелляционные жалобы подавали как прокуратура, так и защита. Обвинение просило взять подозреваемого под стражу, а адвокаты – применить к нему более мягкую меру пресечения.

Брат нардепа также отметил, что прокурор сообщил новые факты по Темербулатову.

"Во время инцидента подозреваемый мешал потерпевшему осуществлять любые действия (то есть держал Мустафу, пока его били)", – пишет Маси Найем.

Кроме того, Темербулатов "с применением физической силы" остановил Мустафу Найема, когда тот пытался догнать другого нападающего, избившего нардепа и сбежавшего из Украины.

Как пишет Маси Найем, Тембуратов бросил депутата на проезжую часть дороги, "таким образом дав возможность Маги (другому подозреваемому – УП) уйти с места преступления".

Раньше 3 мая Шевченковский райсуд избрал для Умолта Темербулатова, гражданина РФ, ночной домашний арест как меру пресечения.

Другого подозреваемого также отправили под ночной домашний арест, еще одного – под круглосуточный.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один сбежал и полетел в Баку через 2 часа после столкновения.

Двое из 4 участников нападения – граждане Украины, в том числе и Магомед-Амин Саитов, который сбежал. Двое – граждане России, у которых есть вид на жительство на территории Украины, поскольку они учатся в ВУЗе.

Суд в Азербайджане отпустил Магомеда-Амина Саитова, четвертого подозреваемого, под личное обязательство.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Также полиция ищет водителя БМВ (это пятый человек, которого зафиксировали камеры): он не участвовал в конфликте, но может дать показания.

Больше о нападающих читайте в материале УП "ОПГ Ребята". В каких делах фигурировали нападающие на Найема"

Украинская правда

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Темы: Найемсуд
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