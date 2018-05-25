Путін у відповідь на питання про Сенцова заявив про обмеження діяльності журналістів в Україні
Президент РФ Володимир Путін порекомендував журналістам цікавитися долею затриманого керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, а не ув'язненого Олега Сенцова.
Про це він сказав під час спільної прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном, передає "Дождь".
Французький журналіст під час прес-конференції запитав Макрона, як реагував Путін на рішення французького президента зустрітися з представниками російських некомерційних організацій та обговорити ситуацію з правами людини в РФ, і чи почув очільник Кремля заклик цих організацій звільнити Сенцова.
"Ось ви про Сенцова зараз запитали. Пан Сенцов був затриманий за підготовку терористичних актів, а не за свою журналістську діяльність.
Мене надзвичайно дивує, чому ви, французький журналіст, не ставите про обмеження діяльності журналістів в Україні. Нещодавно був затриманий ваш колега, російський журналіст, йому пред'явлено звинувачення в державній зраді за його публічну позицію і за його роботу саме в якості журналіста. Чомусь його доля вас не цікавить", - підкреслив Путін.
15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.
Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.
Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді.
Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.
У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.
17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.
24 травня стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо представництва "РИА Новости" в Україні.
14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.
Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.
Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у м.Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.
У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.
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