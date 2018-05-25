Президент РФ Володимир Путін порекомендував журналістам цікавитися долею затриманого керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, а не ув'язненого Олега Сенцова.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном, передає "Дождь".



Французький журналіст під час прес-конференції запитав Макрона, як реагував Путін на рішення французького президента зустрітися з представниками російських некомерційних організацій та обговорити ситуацію з правами людини в РФ, і чи почув очільник Кремля заклик цих організацій звільнити Сенцова.

"Ось ви про Сенцова зараз запитали. Пан Сенцов був затриманий за підготовку терористичних актів, а не за свою журналістську діяльність.

Мене надзвичайно дивує, чому ви, французький журналіст, не ставите питання про обмеження діяльності журналістів в Україні. Нещодавно був затриманий ваш колега, російський журналіст, йому пред'явлено звинувачення в державній зраді за його публічну позицію і за його роботу саме в якості журналіста. Чомусь його доля вас не цікавить", - підкреслив Путін.

Підкреслюється, що Сенцов - режисер, інформації про те, що він коли-небудь працював журналістом, у відкритих джерелах немає.

15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.

Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

24 травня стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо представництва "РИА Новости" в Україні.

14 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Пізніше у центрі Москви пройшли одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у м.Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

У березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів з проханням про помилування. У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список перебував у Кремлі та уряді РФ.

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