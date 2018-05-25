Президент РФ Владимир Путин порекомендовал журналистам интересоваться судьбой задержанного руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а не заключенного Олега Сенцова.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макронон, передает "Дождь".

Французский журналист во время пресс-конференции спросил Макрона, как реагировал Путин на решение французского президента встретиться с представителями российских некомерческих организаций и обсудить ситуацию с правами человека в России и услышал ли российский лидер призыв этих организаций освободить Сенцова.

"Вот вы про Сенцова сейчас спросили. Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность.

Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине. Недавно был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляется обвинение в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует", - подчеркнул Путин.

Отмечается, что Сенцов - режиссер, информации о том, что он когда-либо работаж журналистом, в открытых источниках нет.

Руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.

24 мая стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении представительства "РИА Новости" в Украине.

14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Позже в центре Москвы прошли одиночные пикеты в поддержку незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

В настоящее время Сенцов находится в колонии "Белый медведь" в г.Лабытнанги на севере РФ. В письме сестре он сообщил, что медленно и безвозвратно теряет здоровье.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать. В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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