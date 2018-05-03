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Держдеп США вимагає від окупантів у Криму звільнити Балуха

Четвер, 3 травня 2018, 04:54

Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже більше 43 днів.

Про це у Twitter заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

"Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити політичного в'язня Володимира Балуха, який вже протягом 43 днів голодує. Неприйнятно, що Росія ув'язнює громадянина України за вивішування українського прапора в Криму і відмовляє йому у медичному обслуговуванні", - наголосила Нойєрт.

Раніше у "Кримській правозахисній групі" заявили, що до Балуха, який голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування, не пускають медиків.

Згодом стало відомо, що адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення перемістити Балуха в карцер "за порушення правил внутрішнього розпорядку".

22 народні депутати України підписали звернення до Балуха з проханням припинити голодування.

ФСБ Росії затримала Балуха у грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: на його подвір’ї майорів прапор України.

Проте "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка про нібито побиття. Сам Балух і його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня "суд" обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніКримРосіяСША
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