Держдеп США вимагає від окупантів у Криму звільнити Балуха

Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже більше 43 днів.

Про це у Twitter заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

"Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити політичного в'язня Володимира Балуха, який вже протягом 43 днів голодує. Неприйнятно, що Росія ув'язнює громадянина України за вивішування українського прапора в Криму і відмовляє йому у медичному обслуговуванні", - наголосила Нойєрт.

Russian occupation authorities in Crimea should release political prisoner Volodymyr #Balukh, who has been on hunger strike for 43 days. Unacceptable for #Russia to jail a Ukrainian citizen for flying a Ukrainian flag in Crimea and deny him medical care.