Госдеп США требует от оккупантов в Крыму освободить Балуха

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Четверг, 3 мая 2018, 04:54

Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 43 дней.

Об этом в Twitter заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политического заключенного Владимира Балуха, который уже в течение 43 дней голодает. Неприемлемо, что Россия сажает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании", - отметила Нойерт.

Ранее в "Крымской правозащитной группе" заявляли, что к Балуху, который голодает с 19 марта и отказывается прекращать  голодовку, не пускают медиков.

Позже стало известно, что администрация СИЗО Симферополя приняла решение переместить Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".

22 народных депутата Украины подписали обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку.

ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Темы: политзаключенные Крым Росcия США
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