Суд посмотрел видео полицейских с места ДТП: Зайцева была без документов

В Киевском райсуде Харькова прошло заседание по ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек и еще 5 получили ранения, было решено продлить арест на 60 дней фигурантам Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Об этом сообщает сайт 057.

Сообщается, что во время заседания суда были рассмотрены доказательства стороны защиты.

В частности, адвокат Дронова Сергей Перепелица предоставил суду ответ Департамента архитектуры и строительства о том, где какие дорожные знаки находятся, и ответ на запрос от полиции о наружных камерах полицейских. Также предоставил ответ от медучреждения в отношении медикаментов, которые принимала Зайцева.

Также Перепелица предоставил результаты запроса с прошением провести следственный эксперимент, а также технические экспертизы авто и попросил привлечь экспертов-автомехаников.

"Все доказательства я передаю в суд. Они неотъемлемая часть уголовного производства, поэтому прошу их приобщить", - сказал адвокат.

В свою очередь прокуратура выступила против привлечения автомеханика, однако суд удовлетворил ходатайство защитника.

Было решено вызвать в суд как свидетеля автомеханика Александра Кузнецова.

По словам Перепелицы, автомеханик расскажет про информацию из блока авто Lexus. Он расшифрует тот материал, который есть в материалах дела, объяснит те выводы, которые были сделаны. Например, скорость авто, на каком колесе какая скорость была.

Отмечается, что речь идет только об автомобиле о Lexus, поскольку на Volkswagen сделать такую экспертизу нельзя, так как авто не так технически оснащено.

Также суд решил просмотреть видео с бодикамер полицейских, прибывших на место ДТП.

фото сайту 057

Как сообщает издание, на видео слышно, как полицейские говорят ,что зайцева проехала на красный сигнал светофора.

Также она на месте аварии, она потребовала, чтобы ее не снимали и попросилась сесть к ним в машину.

Указывается, что на другом видео друг Зайцевой спорит с полицейским: "Ну забыла документы, ну и что?", на что полицейский ответил: "Значит, нельзя было выезжать".

После этого Зайцева сказала: "Не говорите маме".

На вопрос журналистов, почему она была без документов, Зайцева отвернулась и не стала отвечать.

После просмотра видео прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения подозреваемым.

"Заканчивается срок меры пресечения, действителен до 01.06, прошу продлить. Мы считаем, что риски все еще есть, поэтому просим продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - заявил прокурор.

Отмечается, что что продлить арест на 60 дней сторона обвинения попросила и для Зайцевой, и для Дронова.

По словам прокурора, есть риск, что Дронов может давать интервью, чем будет влиять на общественное мнение.

В свою очередь, адвокат заявил, что это нарушение Конституции. он попросил для своего подзащитного домашний арест.

Сообщается, что суд оставил обоих фигурантов под стражей до 28 июля.

Следующее заседание состоится в 14.00 5 июня.

Ранее сообщалось, что во время заседания Киевского райсуда Харькова по делу о смертельном ДТП стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки Елены Зайцевой.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

В мае 2018 года на заседании рассматривали видеозаписи, которые показали нарушение правил дорожного движения обоими водителями.