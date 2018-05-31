Порошенко про Бабченка: Герої з СБУ провели блискучу спецоперацію

Президент Петро Порошенко вважає, що після інсценізації вбивства журналіста Аркадія Бабченка потрібно звинувачувати не Службу безпеки України, а російські спецслужби.

Про це він заявив під час виступу на лінійці у ліцеї Ямниці Івано-Франківської області.

"Агресор не припиняє спроби дестабілізації ситуації в Україні зсередини", – сказав він.

"Всі ви бачили вчора наслідок блискучої спецоперації, яку було проведено героями зі Служби безпеки України. Увесь світ побачив справжнє обличчі нашого ворога", – додав Порошенко

"Засилають зброю – цілі вантажівки, засилають гроші – для того, щоб вбивати українців, вбивати журналістів, вбивати державних діячів", – обурився він.

"Коли ми схопили їх на гарячому, кажуть, що ми не так діємо. Та не українців треба засуджувати, а Росію. Українці роблять усе можливе, щоб триматися разом і захистити себе. Запевняю вас, так буде і надалі" – заявив президент.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

фото з сайту президента

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка,

Однак правоохоронці поки не пояснили, як фейкова смерть завадить російським спецслужбам знайти нових виконавців для замислених убивств.

Петро Порошенко доручив надати цілодобову охорону Аркадію Бабченку та його сім’ї.

Журналіст вважає, що за пару місяців його життю може знову загрожувати замах.