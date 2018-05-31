Порошенко о Бабченко: Герои из СБУ провели блестящую спецоперацию

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Четверг, 31 мая 2018, 14:56

Президент Петр Порошенко заявляет, что после инсинуации убийства журналиста Аркадия Бабченко нужно винить не Службу безопасности Украины, а российские спецслужбы.

Об этом он заявил во время выступления на линейке в лицее Ямницы Ивано-Франковской области.

"Агрессор не прекращает попытки дестабилизации ситуации в Украине изнутри", – сказал он.

"Все вы видели вчера последствие блестящей спецоперации, проведенной героями из Службы безопасности Украины. Весь мир увидел истинное лице нашего врага", – добавил Порошенко.

"Засылают оружие – целые грузовики, шлют деньги – для того, чтобы убивать украинцев, убивать журналистов, убивать государственных деятелей", – возмутился он.

"Когда мы схватили их с поличным, говорят, что мы не так действуем. Но не украинцев надо осуждать, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю вас, так будет и впредь", – заявил президент.

Порошенко в Ямнице
Порошенко в Ямнице
Скрин-шот

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко,

Однако правоохранители пока не объяснили, как фейковая смерть помешает российским спецслужбам найти новых исполнителей для задумчивых убийств.

Журналист считает, что черезпару месяцев его жизни может снова грозить покушение.

Алена Рощенко, УП
Темы: Бабченко Аркадий Порошенко СБУ
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