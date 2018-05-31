Порошенко о Бабченко: Герои из СБУ провели блестящую спецоперацию

Президент Петр Порошенко заявляет, что после инсинуации убийства журналиста Аркадия Бабченко нужно винить не Службу безопасности Украины, а российские спецслужбы.



Об этом он заявил во время выступления на линейке в лицее Ямницы Ивано-Франковской области.



"Агрессор не прекращает попытки дестабилизации ситуации в Украине изнутри", – сказал он.



"Все вы видели вчера последствие блестящей спецоперации, проведенной героями из Службы безопасности Украины. Весь мир увидел истинное лице нашего врага", – добавил Порошенко.

"Засылают оружие – целые грузовики, шлют деньги – для того, чтобы убивать украинцев, убивать журналистов, убивать государственных деятелей", – возмутился он.



"Когда мы схватили их с поличным, говорят, что мы не так действуем. Но не украинцев надо осуждать, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю вас, так будет и впредь", – заявил президент.

Порошенко в Ямнице Скрин-шот

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко,



Однако правоохранители пока не объяснили, как фейковая смерть помешает российским спецслужбам найти новых исполнителей для задумчивых убийств.

Журналист считает, что черезпару месяцев его жизни может снова грозить покушение.