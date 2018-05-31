Для инсценировки смерти Бабченко использовали свиную кровь
Чтобы инсценировать смерть российского журналиста Аркадия Бабченко, следователи Службы безопасности Украины использовали свиную кровь.
Об этом заявил сам Бабченко, сообщает Reuters.
По его словам, в ночь, выбранную для мероприятия, к нему в квартиру приехал визажист, чтобы загримировать его под "жертву стрельбы".
Ему дали футболку с пулевыми отверстиями и облили ее свиной кровью. После этого произошло "убийство" и Бабченко повезли в морг. В карете скорой помощи медики подтвердили его "смерть".
"Как только ворота морга закрылись за мной, я воскрес", - сказал Бабченко.
Он рассказал, что после этого смыл кровь и переоделся в простыню, а затем начал мониторить новости о себе и понял, что "был замечательным парнем".
"Давайте предположим, что в воюющей стране оперативники, руководитель службы безопасности страны, президент страны... Вот они все такие сидят и говорят: "Вот нам ничего делать, а давайте Бабченко свиной крови в нос зальем и завезем в морг", - сказал Бабченко и добавил, что оперативники занимались своим делом и он им поверил.
Также он заявил, что был готов прострелить себе бедро, если это будет нужно для успеха спецоперации.
"Нужно так - значит нужно, нужно кровь - значит так... Я даже спросил, что ребята мы же не будем для достоверности мне бедро простреливать, они на меня посмотрели как на идиота. Хотя, я был готов уже и на это, чтобы все это дело закончить", - добавил Бабченко.
Журналист сказал, что согласился на операцию, потому что хотел спасти свою жизнь.
Бабченко подтвердил информацию о том, что его жена была в курсе операции.
"Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах, но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью", - сказал он.
Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.
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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".
СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.
В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.
Следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.
Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.