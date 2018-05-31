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Бабченко: Я не знаю, для чего СБУ нужна была инсценизация

Четверг, 31 мая 2018, 17:55
Бабченко: Я не знаю, для чего СБУ нужна была инсценизация

Журналист и публицист Аркадий Бабченко рассказал, что он не знает, почему СБУ решила инсценировать его убийство, хотя было уже достаточно доказательств для задержания подозреваемого.

Об этом он рассказал в интервью в четверг.

На вопрос, для чего была эта спецоперация, Бабченко ответил: "Не знаю, не ко мне вопрос".

"Не я ее (спецоперацию - ред.) разрабатывал. Видимо у них (украинских спецслужб - ред.) Были свои какие-то причины".

"Возможно, они хотели сделать так, чтобы здесь проколов не было, чтобы была стопроцентная доказательная база. Я их в этом понимаю. Но это не ко мне вопрос. Я не знаю для чего", - сказал он.

Бабченко рассказал, что не сразу поверил украинским силовикам.

"Меня не сразу убедили. Приходят какие-то люди. Говорят, чувак тебя хотят грохнуть. Конечно, ты чувствуешь недоверие, что за люди, почему. Но встреча состоялась при участии моих знакомых. Они сказали, что были с этими людьми на войне. Они их подтвердили ", - сказал он.

На вопрос, почему из 30 человек, которые были в списке "на ликвидацию" выбрали именно его, Бабченко ответил: "Я не владею всей информацией. Насколько мне сказали, выбран не именно я. Я был избран первым".

 Он также рассказал, что давно не занимается расследованиями, а является "фельетонистом".

"У меня нет бизнеса, нет денег, нет квартиры. Все чем я занимаюсь - это посты в фейсбуке. Из этого можно сделать один единственный вывод, что мотивом моя гражданская позиция, моя гражданская деятельность", - сказал Бабченко.

"Все кто говорят, что это подрывает доверие к журналистике, как бы вы поступили на моем месте? К вам приходят и говорят, тебя заказали. Вот доказательства, пожалуйста, что вы дальше будете делать?", - сказал он.
  
На вопрос, планирует ли он покинуть Украину и искать более безопасное место, он ответил "без комментариев".

"Я бы хотел остаться здесь, поскольку я чувствую, что мое место здесь в Киеве. Но сейчас такая ситуация, что уже не я буду решать свою судьбу. Она пойдет так как пойдет", - также добавил он.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

Александр Шумилин, УП
Темы: Бабченко АркадийСБУ
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