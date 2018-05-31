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Гройсман розповів, коли дізнався про спецоперацію з Бабченком

Четвер, 31 травня 2018, 19:08

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що за день до прес-конференції з СБУ він нічого не знав про спецоперацію з інсценуванням вбивства Аркадія Бабченка.

Про це премєр розповів в інтервю "112-Україна".

"На момент моєї реакції за день до того, як була прес-конференція, я нічого про це не знав. Мене не проінформувала Служба безпеки України. Зранку після моєї достатньо емоційної реакції мене проінформували про те, що проводиться спецоперація, він живий і я сказав: "Слава богу, що людина жива!", - сказав Гройсман.

Він додав, що є багато дискусій щодо відповідних дій спецслужб.

"Багато є зараз дискусій, я можу тільки сказати єдине, якщо вдалося врятувати життя Аркадія Бабченка, його родини і це зробили хлопці із СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами, то слава богу і я знав про це вже зранку і тому я нічого не коментував саме з огляду на це. Я знав, що о 17 годині буде прес-конференція і силові структури все розкажуть", - зазначив він.

Гройсман додав, що "очевидно, що є російський слід".

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманБабченко АркадійСБУ
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