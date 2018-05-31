Гройсман рассказал, когда узнал о спецоперации с Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что за день до пресс-конференции с СБУ он ничего не знал о спецоперации с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.

Об этом премьер рассказал в интервью "112-Украина".

"На момент моей реакции за день до того, как была пресс-конференция, я ничего об этом не знал. Меня не проинформировала Служба безопасности Украины. Утром после моей достаточно эмоциональной реакции меня проинформировали о том, что проводится спецоперация, он жив и я сказал : "Слава богу, что человек жив!", - сказал Гройсман.

Он добавил, что есть много дискуссий относительно соответствующих действий спецслужб.

"Много сейчас дискуссий, я могу только сказать одно, если удалось спасти жизнь Аркадия Бабченко, его семьи и это сделали ребята из СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, то слава богу и я знал об этом уже утром и поэтому я ничего не комментировал именно с учетом этого. Я знал, что в 17 часов будет пресс-конференция и силовые структуры все расскажут", - отметил он.

Гройсман добавил, что "очевидно, что есть российский след".

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.