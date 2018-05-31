Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман рассказал, когда узнал о спецоперации с Бабченко

Четверг, 31 мая 2018, 19:08

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что за день до пресс-конференции с СБУ он ничего не знал о спецоперации с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.

Об этом премьер рассказал в интервью "112-Украина".

"На момент моей реакции за день до того, как была пресс-конференция, я ничего об этом не знал. Меня не проинформировала Служба безопасности Украины. Утром после моей достаточно эмоциональной реакции меня проинформировали о том, что проводится спецоперация, он жив и я сказал : "Слава богу, что человек жив!", - сказал Гройсман.

Он добавил, что есть много дискуссий относительно соответствующих действий спецслужб.

"Много сейчас дискуссий, я могу только сказать одно, если удалось спасти жизнь Аркадия Бабченко, его семьи и это сделали ребята из СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, то слава богу и я знал об этом уже утром и поэтому я ничего не комментировал именно с учетом этого. Я знал, что в 17 часов будет пресс-конференция и силовые структуры все расскажут", - отметил он.

Гройсман добавил, что "очевидно, что есть российский след".

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

Читайте также: Все об "убийстве" Аркадия Бабченко и Бабченко жив!

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

Мария Думанская, УП
Темы: ГройсманБабченко АркадийСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: