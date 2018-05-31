"Убийство" Бабченко: организатора Германа арестовали

Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующее решение приняла судья Виктория Светлицкая в четверг.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в решении.

Возможность внесения залога решение суда не предусматривает.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинения.

В течение 5 суток постановление можно будет обжаловать.

Во время заседания Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

Ранее стало известно, что предполагаемый организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман является обвиняемым в других уголовных дел.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.