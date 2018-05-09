Головні новини дня – за 60 секунд

9 травня і "Безсмертний полк", кількість отруєних в Черкасах школярів зросла, США вводить санкції проти РФ і Ірану, вибухи в Кабулі - новини, які обговорювали 9 травня.

Про акції у Києві. У Києві біля станції метро Арсенальна пройшла акція "Безсмертний полк". Станом на 10:30 тут зібралося до 1500 людей. До ходи приєдналися екс-регіонали, нардепи від "Оппоблоку" Нестор Шуфрич та Вадим Новинський.

На вул.Івана Мазепи у Києві чоловік намагався прорвати кордон поліції, внаслідок інциденту затримано учасника націоналістичного руху, голову броварського осередку "Моноліт".

Станом на 13:00 в Україні затримано та складено протоколи на 10 осіб за використання і виготовлення забороненої символіки, щодо 14 осіб приймається рішення про складення адмінпротоколів.

Загалом в Україні під час заходів з нагоди 9 травня за вчинення різних правопорушень до відділків поліції доправлено 28 осіб.

Про отруєння школярів у Черкасах. У Черкасах внаслідок отруєння на лікуванні перебуває 57 осіб, з 53 - учні, 4 - вчителі загальноосвітньої школи № 8.

Про "трансляцію з "ДНР". Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що ініціюватиме розслідування та відповідне запровадження санкцій щодо українських електронних ЗМІ, які 9 травня вели пряму трансляцію "військового параду" з окупованого Донецьку під заголовком "Трансляція з ДНР".

Про справу Україна проти Росії. Палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) вирішила передати Великій палаті суду чотири справи "Україна проти Росії", що стосуються порушень прав людини в окупованому Криму та на сході України.

Про санкції проти РФ. Держдепартамент США вирішив запровадити санкції проти оборонних структур РФ, Китаю та інших країн через порушення американського законодавства щодо непоширення зброї масового знищення.

Про санкції проти Ірану. Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що США вийдуть зі Спільного всеосяжного плану дій так званої Іранської ядерної угоди та підписав розпорядження про поновлення санкцій проти Ірану.

ЄС залишається відданим ядерній угоді з Іраном і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення президента США вийти з угоди.

Іран може відновити збагачення урану у більших, ніж до цього масштабах, якщо ядерна угода провалиться.

Про вибухи у Кабулі. Щонайменше троє смертників атакували дві поліцейські дільниці у Кабулі у середу. За попередніми даними, поранення в результаті нападів отримали шість осіб. Однак в МВС Афганістану попереджають, що кількість постраждалих може зрости.