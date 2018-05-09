Главные новости дня – за 60 секунд

9 мая и "Бессмертный полк", количество отравленных в Черкассах школьников выросло, США вводит санкции против РФ и Ирана, взрывы в Кабуле – новости, которые обсуждали 9 мая.

Об акциях в Киеве. В Киеве возле станции метро Арсенальная прошла акция "Бессмертный полк". По состоянию на 10:30 здесь собралось до 1500 человек. К шествию "Полка" присоединились экс-регионалы, нардепы от "Оппоблока" Нестор Шуфрич и Вадим Новинский.

На ул.Ивана Мазепы в Киеве мужчина пытался прорвать кордон полиции, в результате инцидента задержан участник националистического движения, глава Броварской организации "Монолит".

По состоянию на 13:00 в Украине задержаны и составлены протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики, относительно 14 человек принимается решение о составлении админпротоколов.

Всего по Украине во время мероприятий по случаю 9 мая за совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек.

Об отравлении школьников в Черкассах. В Черкассах в результате отравления на лечении находится 57 человек, из 53 - учащиеся, 4 - учителя общеобразовательной школы №8.

О "трансляции из "ДНР". Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что будет инициировать расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые 9 мая вели прямую трансляцию "военного парада" из оккупированного Донецка.

О деле "Украина против России". Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решила передать Большой палате суда четыре дела "Украина против России", касающиеся нарушений прав человека в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

О санкциях против РФ. Госдепартамент США решил ввести санкции против оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения.

О санкциях против Ирана. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий так называемой иранской ядерной сделки и подписал распоряжение о возобновлении санкций против Ирана.

ЕС остается приверженным ядерной сделке с Ираном и не собирается выходить из нее, несмотря на решение президента США выйти из соглашения.

Иран может возобновить обогащение урана в больших, чем до этого масштабах, если ядерная сделка провалится.

О взрывах в Кабуле. По меньшей мере трое смертников атаковали два полицейских участка в Кабуле в среду. По предварительным данным, ранения в результате нападений получили шесть человек. Однако в МВД Афганистана предупреждают, что количество пострадавших может возрасти.