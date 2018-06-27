Труба: На 700 посад у ДБР претендують 5 тисяч кандидатів

На близько 700 посад, створення яких передбачено у Державному бюро розслідувань, заяви подали вже понад 5 тисяч претендентів.

Про це розповів очільник ДБР Роман Труба в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"З цього приводу я хотів би навести кілька цифр, що насправді є широке бачення і широке бажання прийняти участь у конкурсі від кандидатів. Так подалось на 700 посад біля 5 тисяч осіб, це надзвичайно велика кількість", — сказав Труба.

Він додав, що чинними працівниками ДБР вже вивчено близько 13 тисяч. "Такого масштабу конкурсу в Україні ще не відбувалось", — наголосив Труба.

"До половини працівників, до 40% працівників яких ми обираємо, згідно із законом, повинні мати певний професійний досвід. І більше 51% це можуть бути люди, які не мали досвіду слідчої або оперативної роботи", — уточнив директор ДБР.

Раніше Труба заявив, що його відомство таки почне роботу у вересні, але без оперативних співробітників і керівників середньої ланки.

Як повідомлялося, 17 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону № 5395-д про роботу Державного бюро розслідувань, що дозволить відомству повноцінно розпочати роботу з 1 вересня.

У березні народні депутати не проголосували за жоден з трьох законопроектів щодо змін до закону про Державне бюро розслідувань і повернули їх в комітет для повторного доопрацювання.

Народний депутат Мустафа Найєм заявив про інтриги серед депутатів Верховної Ради щодо ухвалення урядового законопроекту, яким пропонується внести зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

Також Найєм заявив, що Державне бюро розслідувань формується з порушенням законодавства.

За його словами директор бюро Роман Труба "вирішив особисто затвердити кваліфікаційні вимоги до цих співробітників", що суперечить закону про ДБР.

По-друге, Труба заявив, що він "уже розділив співробітників ДБР на тих, у кого будуть спецзвання, і тих, у кого їх не буде".

У квітні директор ДБР Роман Труба заявив, що запуск роботи бюро затягують.

Як повідомлялося, з 2 березня по 2 квітня тривав прийом документів на конкурс у Державне бюро розслідувань.

На 27 керівних посад у ДБР подали заявки 685 претендентів.

30 березня до Ради громадського контролю при Держбюро розслідувань обрали 15 людей. Активісти перед тим заявляли, що влада підготувала туди "своїх людей"

Також зазначалося, що понад 40% претендентів на керівні посади в Державному бюро розслідувань України є представниками чинних правоохоронних органів.

Детальніше читайте в інтерв'ю УП - "Роман Труба: Я не все рішення повинен погоджувати з заступниками"

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