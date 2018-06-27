Труба: На 700 должностей в ГБР претендуют 5 тысяч кандидатов

На около 700 должностей, создание которых предусмотрено в Государственном бюро расследований, заявления подали уже более 5 тысяч претендентов.

Об этом рассказал глава ГБР Роман Труба в эфире программы "Нині вже" на Громадском.

"По этому поводу я хотел бы привести несколько цифр, что на самом деле есть широкое видение и широкое желание принять участие в конкурсе от кандидатов. Так подалось на 700 должностей около 5 тысяч человек, это очень большое количество", - сказал Труба.

Он добавил, что действующими работниками ГБР уже изучено около 13 тысяч. "Такого масштаба конкурса в Украине еще не происходило", - отметил Труба.

"До половины работников, до 40% работников которых мы выбираем, по закону, должны иметь определенный профессиональный опыт. И более 51% это могут быть люди, которые не имели опыта следственной или оперативной работы", - уточнил директор ГБР.

Ранее Труба заявил, что его ведомство таки начнет работу в сентябре, но без оперативных сотрудников и руководителей среднего звена.

Как сообщалось, 17 мая Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон № 5395-д о работе Государственного бюро расследований, что позволит ведомству полноценно начать работу с 1 сентября.

В марте народные депутаты не проголосовали ни за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследований и вернули их в комитет для повторной доработки.

Ранее Народный депутат Мустафа Найем заявил об интригах среди депутатов Верховной Рады относительно принятия правительственного законопроекта, которым предлагается внести изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Также Мустафа Найем заявил, что Государственное бюро расследований формируется с нарушением законодательства.

По его словам директор бюро Роман Труба "решил лично принять квалификационные требования к этим сотрудников", что противоречит закону о ГБР.

Во-вторых, Труба заявил, что он "уже разделил сотрудников ГБР на тех, у кого будут спецзвания, и тех, у кого их не будет".

В апреле директор ГБР Роман Труба заявил, что запуск работы бюро затягивают.

Со 2 марта по 2 апреля проходил прием документов на конкурс в Государственное бюро расследований.

На 27 руководящих должностей в ГБР подали заявки 685 претендентов.

30 марта в Совет общественного контроля при Госбюро расследований выбрали 15 человек. Активисты перед тем заявляли, что власти подготовили туда "своих людей"

также сообщалось, что более 40% претендентов на руководящие должности в Государственном бюро расследований Украины являются представителями действующих правоохранительных органов.

Подробнее читайте в интервью УП "Роман Труба: Я не все решения должен согласовывать с заместителями"

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