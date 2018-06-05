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Адвокат просить у суду повторного поліграфа для Савченко

Вівторок, 5 червня 2018, 15:42

Адвокат народного депутата Надії Савченко Костянтин Глоба подав клопотання про повторне проходження поліграфа його підзахисною.

Про це йдеться на сторінці нардепа у Facebook.

Глоба звернувся з клопотанням до Шевченківського районного суду столиці про призначення повторної судово психофізичної експертизи із застосуванням поліграфа для його підзахисної Савченко.

Він додав, що звернувся із клопотанням за ініціативою самої Савченко.

"СБУ робить гучну заяву про те, що все ж таки перший поліграф вдалось провести і експертиза дала результати. В заяві йдеться про те, що поліграф дав результати частково на питання готування до злочину, а от на інші питання Савченко наче почала протидіяти поліграфу", - написав адвокат.

Також адвокат стверджує, що питання, на які нардеп чинила опір, були запропоновані самою Савченко "для об'єктивного дослідження".

"Логічним постає питання, навіщо Савченко виносити на експертизу ряд питань і в результаті протидіяти експертизі саме на ці питання?" - пояснив Глоба.

Зокрема, адвокат наполягає, щоб у Савченко запитали:

  1.       До затримання Савченко переховувалась від органів досудового розслідування або суду?
  2.       До затримання Савченко ігнорувала виклики на слідчі дії?
  3.       До затримання Савченко ховала спотворювала речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин інкримінованого їй кримінального правопорушення?
  4.       Чи погрожувала Савченко, до затримання, комусь з учасників кримінального провадження?
  5.       Чи перешкоджала Савченко, до затримання, провадженню іншим чином?
  6.       Чи вчиняла Савченко, до затримання, кримінальне правопорушення в якому підозрюється?

Зазначимо, що відповідне клопотання, згідно публікації на сторінці Савченко, Глоба підписав ще 30 травня, хоча СБУ опублікувала результати перевірки на детекторі брехні 4 червня.

СБУ повідомила, що детектор брехні підтвердив щирі наміри народного депутата Надії Савченко здійснити повалення конституційного ладу в Україні та її готовність піти на злочини, щоб захопити державну владу.

Савченко заявляє, що поліграф їй так і не вдалося пройти, тому що для цього, їй потрібно перервати голодування і відновитися. На це вона погодилася минулого тижня.

Сестра Савченко Віра звинуватила Службу безпеки України у поширенні неправдивих результатів тестування Надії на поліграфі.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.  

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт Савченко на 60 діб, до 13 липня.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

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Українська правда
Теми: Савченко Надіясуд
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