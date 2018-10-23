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Савченко заявила, що потребує двох операцій

Вівторок, 23 жовтня 2018, 11:28
Савченко заявила, що потребує двох операцій

Народний депутат Надія Савченка, яку утримують в СІЗО через підозру в підготовці терактів, заявила, що потребує двох операцій на коліні.

Про це вона сказала під час судового засідання у вівторок.

"Мені дійсно потрібно дві операції, це стара травма, це з армії, в коліні… Одна на меніску, одна через порив хрестовидної зв'язки", – заявила Савченко.

Нардеп стверджує, що через брак рухів у СІЗО в неї пішло запалення.

За словами Савченко, лікарі не радять їй оперуватись в ізоляторі, оскільки реабілітаційний період буде від 6 до 9 місяців. Наразі лікарі порадили їй займатися на тренажерах.

"Я не маю змоги поставити тренажери, які навіть в мою камеру не влізуть. Напевно, поки що я буду терпіти біль. Нічого, не в перший раз", – підсумувала підозрювана.

У вівторок, 23 жовтня, суд має розглянути клопотання прокуратури про продовження строку тримання Савченко під вартою.

Однак до суду не з’явились кілька адвокатів депутата, через що вона попросила відкласти засідання.

Її клопотання суд розгляне о 15 годині 23 жовтня.

Савченко та переговорнику Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.  

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіясуд
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