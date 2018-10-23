Савченко заявила, что нуждается в двух операциях
Народный депутат Надежда Савченко, которую держат в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, заявила, что нуждается в двух операциях на колене.
Об этом она сказала во время судебного заседания во вторник.
"Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене... Одна на мениске, одна из-за порыва крестовидной связки", – заявила Савченко.
Нардеп утверждает, что из-за нехватки движений в изоляторе у нее пошло воспаление.
По словам Савченко, врачи не советуют ей оперироваться в СИЗО, поскольку реабилитационный период будет длиться от 6 до 9 месяцев. Сейчас врачи посоветовали ей заниматься на тренажерах.
"У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз ", – подытожила подозреваемая.
Во вторник, 23 октября, суд должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко под стражей.
Однако в суд не явились несколько адвокатов депутата, из-за чего она попросила отложить заседание.
Ее ходатайство суд рассмотрит в 15 часов 23 октября.
Савченко и переговорщику Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.
Савченко прошла тестирование на полиграфе.
Нардепу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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