Савченко заявила, что нуждается в двух операциях

Народный депутат Надежда Савченко, которую держат в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, заявила, что нуждается в двух операциях на колене.

Об этом она сказала во время судебного заседания во вторник.

"Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене... Одна на мениске, одна из-за порыва крестовидной связки", – заявила Савченко.

Нардеп утверждает, что из-за нехватки движений в изоляторе у нее пошло воспаление.

По словам Савченко, врачи не советуют ей оперироваться в СИЗО, поскольку реабилитационный период будет длиться от 6 до 9 месяцев. Сейчас врачи посоветовали ей заниматься на тренажерах.

"У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз ", – подытожила подозреваемая.

Во вторник, 23 октября, суд должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко под стражей.

Однако в суд не явились несколько адвокатов депутата, из-за чего она попросила отложить заседание.

Ее ходатайство суд рассмотрит в 15 часов 23 октября.

Савченко и переговорщику Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

Савченко прошла тестирование на полиграфе.

Нардепу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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