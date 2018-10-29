Савченко попросила у Кузьміна допомоги у підготовці позову до ЄСПЛ

Народний депутат Надія Савченко, яка знаходиться під арештом за підозрою в організації терористичного акту, просить екс-першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна консультувати її з питань можливого звернення до Європейського суду з прав людини.

Відповідний відкритий лист опублікований на офіційній сторінці політика у Facebook.

У своєму листі Савченко наголошує, що юридична робота у міжнародному правовому полі, яку зараз проводить Кузьмін, "послужить Україні і буде історичним уроком, корисним світовій спільноті".

За її словами, колишній посадовець ГПУ небезпідставно порушив кримінальні справи проти генпрокурора Юрія Луценка, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко та другого президента Леоніда Кучми, так як і постмайданівська влада порушує кримінальні справи проти Віктора Януковича і групи олігархів колишніх "регіоналів".

Вона додала, що ці справи є політичними, але у них є "підґрунтя економічних злочинів".

"Шкода, що у всі ці "жорна" політичної помсти і економічного перерозподілу між владою і олігархами потрапляють прості, небагаті. Або навіть бідні, але ідейні люди, простий народ",-написала Савченко.

"З кожною зміною влади то "схід" ганяє "захід", то "західняки" ганяють "донецьких". І так політичні репресії топчуться по всій Україні кожні п’ять років з одного в інший бік", - додала вона.

Нардеп наголосила, що люди, які вийшли на Майдан, мали повне право на волевиявлення народу шляхом збройного повстання проти влади.

"І я повністю погоджуюсь з тим, що і "Майдан" і "Донбас" потрібно судити одним законом України, а не вигадувати під кожну окрему ситуацію нове законодавство відповідно до політичних кон’юктур", - заявила Савченко.

"Своєю політичною позицією і своїми діями, навіть тою політичною провокацією відносно діючої влади в Україні, за яку мене зараз звинувачують в державному перевороті і тероризмі, я намагалась постмайданівській владі показати просту істину: як діяли вони, так мають право діяти і проти них", - зазначила нардеп.

Вона додала, що український народ має на це право, а не "провладна верхівка, котра використовує український народ у Майданах виключно заради власних інтересів перерозподілу влади".

"Я впевнена, що та юридична робота в міжнародному правовому полі, яку Ви зараз виконуєте, послужить на користь Україні і буде історичним уроком, корисним світовому суспільству", - звернулась Савченко до Кузьміна.

"Розгляд моєї справи в ЄСПЛ буде корисним для України. Я буду вдячна якщо Ви погодитесь консультувати мене з питань захисту та можливого звернення до ЄСПЛ", - додала політик.

Вона зазначила, що співпраця екс-співробітника ГПУ з її адвокатами значно посилить шанси на перемогу України "над свавіллям і беззаконням кожної політичної "еліти"", котра приходить до влади в Україні.

Савченко та переговорнику Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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