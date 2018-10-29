Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом по подозрению в организации террористического акта, просит экс-первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина консультировать ее относительно возможного обращения в Европейский суд по правам человека.

Соответствующее открытое письмо опубликовано на официальной странице политика в Facebook.

В своем письме Савченко отмечает, что юридическая работа в международном правовом поле, которую сейчас проводит Кузьмин, "послужит Украине и будет историческим уроком, полезным мировому сообществу".

По ее словам, бывший чиновник ГПУ не без основания возбудил уголовные дела против генпрокурора Юрия Луценко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и второго президента Леонида Кучмы, так же, как и постмайдановская власть возбуждает уголовные дела против Виктора Януковича и группы олигархов бывших "регионалов".

Она добавила, что эти дела являются политическими, но у них есть "почва экономических преступлений".

"Жаль, что во все эти "жернова" политической мести и экономического перераспределения между властью и олигархами попадают простые, небогатые. Или даже бедные, но идейные люди, простой народ", - написала Савченко.

"С каждой сменой власти то "восток" гоняет "запад", то "западенцы" гоняют "донецких". И так политические репрессии топчутся по всей Украине каждые пять лет с одной в другую сторону", - добавила она.

Нардеп отметила, что люди, которые вышли на Майдан, имели полное право на волеизъявление народа путем вооруженного восстания против власти.

"И я полностью согласен с тем, что и "Майдан" и "Донбасс" нужно судить одним законом Украины, а не выдумывать под каждую отдельную ситуацию новое законодательство в соответствии с политической конъюнктуры", - заявила Савченко.

"Своей политической позицией и своими действиями, даже той политической провокацией относительно действующей власти в Украине, за которую меня сейчас обвиняют в государственном перевороте и терроризме, я пыталась постмайдановской власти показать простую истину: как действовали они, так имеют право действовать и против них", - отметила нардеп.

Она добавила, что украинский народ имеет на это право, а не "правящая верхушка, которая использует украинский народ в Майданах исключительно ради собственных интересов перераспределения власти".

"Я уверена, что и юридическая работа в международном правовом поле, которое Вы сейчас выполняете, послужит на пользу Украине и будет историческим уроком, полезным мировому сообществу", - обратилась Савченко к Кузьмину.

"Рассмотрение моего дела в ЕСПЧ будет полезным для Украины. Я буду благодарна если Вы согласитесь консультировать меня по вопросам защиты и возможного обращения в ЕСПЧ", - добавила политик.

Она отметила, что сотрудничество экс-сотрудника ГПУ с ее адвокатами значительно усилит шансы на победу Украины "над произволом и беззаконием каждой политической "элиты"", которая приходит к власти в Украине.

Савченко и переговорщику Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

Савченко прошла тестирование на полиграфе.

Нардепу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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