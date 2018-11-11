В ОРДЛО заявили про високу явку на "виборах"

У так званому "Центрвиборчкомі ДНР" заявили, що явка на "виборах" глави і членів "Народної ради" угруповання "ДНР" станом на 14:00 склала 65,9%.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на голову "ЦВК ДНР" Ольгу Позднякову.

"Явка виборців станом на 14:00 склала 65,9%", - сказала вона.

Водночас у так званій "ЛНР" заявили про явку 56,5% на той же час.

"На 14:00 явка склала 56,5%", - цитує голову "ЦВК ЛНР" Олену Кравченко ТАСС із посиланням на Луганський інформаційний центр.

Як відомо, 11 листопада на території ОРДЛО проходять так звані "вибори" "глав і депутатів парламентів ДНР і ЛНР".

У СБУ заявили, що на "виборчих дільницях" в ОРДЛО масово відбуваються містифікації та продаються дешеві продукти харчування.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мінським угодам.

Посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори".

ЄС також засудив заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Не визнає "вибори" також НАТО.

Президент Петро Порошенко, глава МЗС Павло Клімкін та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликали українців, які проживають в ОРДЛО, не брати участі у псевдовиборах.

9 листопада за фактом організації незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу розпочато кримінальне провадження.