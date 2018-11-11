В так называемом "Центризбиркоме ДНР" заявили, что явка на "выборах" главы и членов "Народного совета" группировки "ДНР" по состоянию на 14:00 составила 65,9%.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на председателя "ЦИК ДНР" Ольгу Позднякову.

"Явка избирателей по состоянию на 14:00 составила 65,9%", - сказала она.

В то же время, в так называемой "ЛНР" заявили о явке 56,5% на то же время.

"На 14:00 явка составила 56,5%", - цитирует председателя "ЦИК ЛНР" Елену Кравченко ТАСС со ссылкой на Луганский информационный центр.

Как известно, 11 ноября на территории ОРДЛО проходят так называемые "выборы" "глав и депутатов парламентов ДНР и ЛНР".

В СБУ заявили, что на "избирательных участках" в ОРДЛО массово происходят мистификации и продаются дешевые продукты питания.

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.

Посольство США в Украине обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать бутафорские "выборы".

Европейский союз также осудил запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министры ЕС 19 ноября обсудит новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.

Не признают "выборы" также в НАТО.

Президент Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призвали украинцев, проживающих в ОРДЛО, не участвовать в псевдовыборах.

9 ноября по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса начато уголовное производство.