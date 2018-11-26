Націоналісти прийшли до Порошенка: мають 3 вимоги

Кілька сотень представників "Нацкорпусу" та "Нацдружин" прийшли під Адміністрацію президента з вимогами ввести воєнний стан, але не переносити вибори.

Про це повідомляє "Нацкорпус" у Facebook.

"Наші вимоги: 1. Рішучі дії керівництва держави у відповідь на агресію РФ. 2. Розірвання договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. 3. Воєнний стан без скасування чи перенесення дати виборів", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що "нацдружинники" оголосили про мобілізацію добровольців для формування загонів оборони України.

Після короткої промови під АП, націоналісти рушили до Верховної Ради.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За даними ВМС України, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що поточна конфронтація у відносинах Росії і Заходу не носить фатального характеру, але через нагнітання напруження біля кордонів РФ "точка неповернення" може бути пройдена.

А прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що недільний інцидент з українськими кораблями – "дуже небезпечна провокація Києва".

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