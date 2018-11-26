Националисты пришли к Порошенко: имеют 3 требования

Несколько сотен представителей "Нацкорпуса" и "Нацдружин" пришли под Администрацию президента с требованиями ввести военное положение, но не переносить выборы.

Об этом сообщает "Нацкорпус" в Facebook.

"Наши требования: 1. Решительные действия руководства государства в ответ на агрессию РФ. 2. Расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. 3. Военное положение без отмены или переноса даты выборов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "нацдружинникы" объявили о мобилизации добровольцев для формирования отрядов обороны Украины.

После короткой речи под АП, националисты двинулись под Верховную Раду.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека. Судьба моряков с трех кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что текущая конфронтация в отношениях России и Запада не носит фатального характера, но из-за нагнетания напряженности у границ РФ "точка невозврата" может быть пройдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воскресный инцидент с украинскими кораблями – "очень опасная провокация Киева".

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