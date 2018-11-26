Президент Петро Порошенко не планує оголошувати повну чи часткову мобілізацію у зв’язку з ескалацією конфлікту у Керченській протоці та введенням воєнного стану.

Про це він заявив під час відеозвернення щодо воєнного стану.

"Не планую поки вдаватися до повної чи часткової мобілізації", - сказав Порошенко.

Він додав, що "ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія вдасться до подальшої ескалації".

"Розвідувальні дані говорять про надзвичайно серйозну загрозу суходільної операції проти України. У мене в руках є документ розвідки, і тут на кілька сторінок детальний опис усіх сил противника, які розташовані на відстані буквально декілька десятків км від нашого кодону, готових у будь-який момент до негайного вторгнення в Україну", - сказав Порошенко.

Він додав, що з усіх опцій, що дає правовий режим воєнного стану до його указу увійшли лише ті, "які стосуються головним чином різних військових заходів".

"Які в разі вторгнення дозволять якнайшвидше відреагувати, якнайшвидше мобілізувати всі ресурси. Тим більше, що хлопці і дівчата з першої черги резерву, які мають бойовий досвід, вже готові хоч зараз пакувати рюкзаки. І ресурси будуть мобілізовані, і людські, і збройні, і фінансові", - сказав Порошенко.

Президент запевняє, що в указі не передбачає "жодних заходів пов’язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадження цензури тощо".

"Воєнні стан не означає оголошення війни, він вводиться виключно з метою посилання оборони України на фоні зростаючої агресії з боку Росії. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання на сході", - підсумував Порошенко.