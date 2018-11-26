Президент Петро Порошенко не планує оголошувати повну чи часткову мобілізацію у зв’язку з ескалацією конфлікту у Керченській протоці та введенням воєнного стану.

Про це він заявив у відеозверненні щодо воєнного стану.

"Не планую поки вдаватися до повної чи часткової мобілізації", - сказав Порошенко.

Він додав, що "ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія вдасться до подальшої ескалації".

"Розвідувальні дані говорять про надзвичайно серйозну загрозу суходільної операції проти України. У мене в руках є документ розвідки, і тут на кілька сторінок детальний опис усіх сил противника, які розташовані на відстані буквально декілька десятків км від нашого кордону, готових у будь-який момент до негайного вторгнення в Україну", - сказав Порошенко.

Він додав, що з усіх опцій, що дає правовий режим воєнного стану, до його указу увійшли лише ті, "які стосуються головним чином різних військових заходів".

"Які в разі вторгнення дозволять якнайшвидше відреагувати, якнайшвидше мобілізувати всі ресурси. Тим більше, що хлопці і дівчата з першої черги резерву, які мають бойовий досвід, вже готові хоч зараз пакувати рюкзаки. І ресурси будуть мобілізовані, і людські, і збройні, і фінансові", - сказав Порошенко.

Президент запевняє, що в указі не передбачає "жодних заходів пов’язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадження цензури тощо".

"Воєнний стан не означає оголошення війни, він вводиться виключно з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресії з боку Росії. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання на сході", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

ВМС України повідомили, що росіяни захопили у Керченській протоці три українські кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

26 листопада Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні".

Рішення РНБО містить 12 пунктів, з них останній – Таємно.

Комітет ВР з питань національної безпеки й оборони підтримав запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня.

Цей указ мали також затвердити на засіданні Верховної Ради 26 листопада.

Однак парламент не зміг розпочати засідання о 16:00, як планувалося, тому що фракції "Радикальної партії Ляшка" та "Батьківщини" заблокували трибуну, вимагаючи негайної перерви для консультації з президентом.

Коли Рада пішла на перерву, Порошенко виступив з відеозверненням, під час якого заявив, що проситиме ВР ввести воєнний стан на 30 днів замість 60, а в грудні внесе в ВР проект закону про дату виборів.

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