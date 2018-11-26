Президент Петр Порошенко не планирует объявлять полную или частичную мобилизацию в связи с эскалацией конфликта в Керченском проливе и введением военного положения.

Об этом он заявил во время заявления на телевидении относительно военного положения.

"Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации", - сказал Порошенко.

Он добавил, что "эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации".

"Разведывательные данные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутной операции против Украины. У меня в руках есть документ разведки, и здесь на несколько страниц подробное описание всех сил противника, расположенных на расстоянии буквально несколько десятков км от нашей границы, готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - сказал Порошенко.

Он добавил, что из всех опций, которые дает правовой режим военного положения, в его указ вошли только те, "что касаются главным образом различных военных мер".

"Те, которые в случае вторжения позволят как можно быстрее отреагировать, как можно быстрее мобилизовать все ресурсы. Тем более, что ребята из первой очереди резерва, которые имеют боевой опыт, уже готовы хоть сейчас паковать рюкзаки. И ресурсы будут мобилизованы: и человеческие, и вооруженные, и финансовые", - сказал Порошенко.

Президент уверяет, что в указе не предусматривает "никаких мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрения цензуры и т.п.".

"Военное положение не означает объявления войны, оно вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессии со стороны России. Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования на востоке", - подытожил Порошенко.