Президент Петр Порошенко не планирует объявлять полную или частичную мобилизацию в связи с эскалацией конфликта в Керченском проливе и введением военного положения.

Об этом он заявил в видеобращении относительно военного положения.

"Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации", - сказал Порошенко.

Он добавил, что "эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации".

"Разведывательные данные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутной операции против Украины. У меня в руках есть документ разведки, и здесь на несколько страниц подробное описание всех сил противника, расположенных на расстоянии буквально несколько десятков км от нашей границы, готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - сказал Порошенко.

Он добавил, что из всех опций, которые дает правовой режим военного положения, в его указ вошли только те, "что касаются главным образом различных военных мер".

"Те, которые в случае вторжения позволят как можно быстрее отреагировать, как можно быстрее мобилизовать все ресурсы. Тем более, что ребята из первой очереди резерва, которые имеют боевой опыт, уже готовы хоть сейчас паковать рюкзаки. И ресурсы будут мобилизованы: и человеческие, и вооруженные, и финансовые", - сказал Порошенко.

Президент уверяет, что в указе не предусматривает "никаких мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрения цензуры и т.п.".

"Военное положение не означает объявления войны, оно вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессии со стороны России. Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического урегулирования на востоке", - подытожил Порошенко.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

По данным ВМС Украины, россияне захватили в Керченском проливе три украинских корабля и ранили 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

26 ноября Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению военного положения в Украине".

Решение СНБО содержит 12 пунктов, из них последний – Тайно.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал введение военного положения в Украине до 25 января.

Этот указ должны были также утвердить на заседании Верховной Рады 26 ноября.

Однако парламент не смог начать заседание в 16:00, как планировалось, потому что фракции "Радикальной партии Ляшко" и "Батькивщины" заблокировали трибуну, требуя немедленного перерыва для консультации с президентом.

Когда Рада ушла на перерыв, Порошенко выступил с видеообращением, в ходе которого заявил, что будет просить ВР ввести военное положение на 30 дней вместо 60, а в декабре внесет в ВР проект закона о дате выборов.

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