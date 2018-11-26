Новини дня: російська агресія у морі та воєнний стан

Введення воєнного стану, російська агресія проти українських військових моряків, точна дата президентських виборів — новини, які обговорювали 26 листопада.

Про воєнний стан

Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану з 28 листопада.

Воєнний стан вводиться в областях, які розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Президент підкреслив, що обмежувати права громадян влада буде лише у випадку наземної російської воєнної агресії.

Про те, що саме означає введення воєнного стану, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

Про ситуацію в Азовському морі

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків, затриманих напередодні в Керченській протоці. В ФСБ заявляють, нібито знайшли серед українських моряків двох співробітників СБУ.

А постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великої Британії в Раді Безпеки ООН у понеділок висловили серйозне занепокоєння у зв’язку з ситуацією в Керченській протоці і закликали РФ звільнити затриманих моряків.

Про інші важливі новини

Верховна Рада погодила призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року.

Понад 1,5 тисячі автомобілів заблоковані у пунктах пропуску на західному кордоні України у зв’язку з акціями "євробляхарів".

Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг планує підвищити тарифи на тепло для населення для перших 6 виробників теплоенергії на 15,9% - 19,8% відповідно з новою ціною на газ, підвищеної урядом з 1 листопада на 23,5%.

За півроку зйомне житло у столиці зросло в ціні на 19%.