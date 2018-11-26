Новости дня: российская агрессия в море и военное положение

Введение военного положения, российская агрессия против украинских военных моряков, точная дата президентских выборов – новости, которые обсуждали 26 ноября.

О военном положении

Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения с 28 ноября.

Военное положение вводится в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Ограничивать права граждан власть будет только в случае наземной российской военной агрессии.

О том, что именно означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

О ситуации в Азовском море

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

В Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков, задержанных накануне в Керченском проливе. В ФСБ уверяют, якобы среди украинских моряков есть двое сотрудников СБУ.

Постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН в понедельник выразили серьезное беспокойство в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвали РФ освободить задержанных моряков.

О других важных новостях

Верховная Рада согласовала назначение выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

Более 1,5 тысячи автомобилей заблокированы в пунктах пропуска на западной границе Украины в связи с акциями "евробляхеров".

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Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии на 15,9% – 19,8% в соответствии с новой ценой на газ, повышенной правительством с 1 ноября на 23,5%.

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