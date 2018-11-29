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Задержанным украинским морякам выделили по 50 тысяч помощи

Четверг, 29 ноября 2018, 15:38

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о материальной помощи 24 военнослужащим ВМС Украины, которых захватила ФСБ РФ в районе Керченского пролива.

Об этом 29 ноября сообщил министр обороны Степан Полторак в Facebook.

"По поручению Президента Петра Порошенко только что подписал приказ о предоставлении материальной помощи в сумме 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины", - написал министр.

Полторак отметил, что украинцы выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен.

28 ноября "суды" оккупированного Крыма на 2 месяца арестовали 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Сначала их отправили в СИЗО Симферополя. Арестанты собрали чай, кофе, одежду для моряков.

Сейчас часть моряков вывезли из оккупированного Крыма в Москву, вероятно, в тюрьму Лефортово.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Украинская правда

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Темы: ПолторакЧерное море
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