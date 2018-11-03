Соціалісти провели з'їзд та відправили Киву у президенти

Делегати чергового з'їзду "Соціалістичної партії" одноголосно підтримали рішення про висування Іллі Киви для участі у президентських виборах.

Про це 3 листопада повідомили у прес-службі СПУ.

"Для мене це важкий хрест і відповідальність. Я буду робити помилки, хочу вам відразу про це сказати. Але я буду боротися, буду працювати над собою", - заявив Кива.

Також у ході з'їзду було ухвалено рішення про участь СПУ у місцевих виборах та про зміну символіки партії, "яка зображує сильний і вольовий кулак".

"Змінюється курс, змінюється напрям нашої партії. Кулак завжди уособлював боротьбу і єдність, ... запорука перемоги над злом, корупцією, злочинністю", - зазначив Кива.

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Нагадаємо, у липні 2017 року тодішній радник глави МВС Ілля Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України.

1 жовтня прес-служба нардепа, члена фракції БПП Сергія Капліна повідомила, що саме його обрали головою Соціалістичної партії України.

27 січня 2018 р. під час "спільного засідання політради і центральної контрольної комісії СПУ" Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України і позбавили статусу голови цієї політсили.

Кива заявив, що його виключення з СПУ нелегітимне.

У Єдиному реєстрі громадських формувань головою Соцпартії зазначений Ілля Кива.

На початку лютого 2018 р. СПУ провела з'їзд, делегати якого встановили мораторій на скликання і проведення зборів на всіх рівнях.

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Чергові вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року.

Чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що оголосить, чи піде на вибори президента України, після старту передвиборної кампанії (кінець грудня 2018 го).

Про участь у виборах вже заявили лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий та позафракційний нардеп, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов.

Про намір взяти участь у президентських перегонах заявили екс-глава ДФС Роман Насіров, екс-представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний та екс-"регіоналка" Інна Богословська.

Крім того музикант Святослав Вакарчук опинився серед лідерів ймовірних кандидатів у президенти, також участь в президентських перегонах може взяти шоумен Володимир Зеленський.

Вакарчук заявив, що його цікавить не посада президента, а зміни в країні.

Відповідно до результатів соцопитування, найбільший рейтинг серед потенційних кандидатів - у лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко - 13,4%, у шоумена Володимира Зеленського - 7,6%.

За Петра Порошенка і лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка готові проголосувати 7% українців. Рейтинг музиканта і громадського діяча Святослава Вакарчука становить 4,9%.