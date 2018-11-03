Соціалісти провели з'їзд та відправили Киву у президенти

Делегати чергового з'їзду "Соціалістичної партії" одноголосно підтримали рішення про висування Іллі Киви для участі у президентських виборах.

Про це 3 листопада повідомили у прес-службі СПУ.

"Для мене це важкий хрест і відповідальність. Я буду робити помилки, хочу вам відразу про це сказати. Але я буду боротися, буду працювати над собою", - заявив Кива.

Також у ході з'їзду було ухвалено рішення про участь СПУ у місцевих виборах та про зміну символіки партії, "яка зображує сильний і вольовий кулак".

"Змінюється курс, змінюється напрям нашої партії. Кулак завжди уособлював боротьбу і єдність, ... запорука перемоги над злом, корупцією, злочинністю", - зазначив Кива.

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Нагадаємо, у липні 2017 року тодішній радник глави МВС Ілля Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України.

1 жовтня прес-служба нардепа, члена фракції БПП Сергія Капліна повідомила, що саме його обрали головою Соціалістичної партії України.

27 січня 2018 р. під час "спільного засідання політради і центральної контрольної комісії СПУ" Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України і позбавили статусу голови цієї політсили.

Кива заявив, що його виключення з СПУ нелегітимне.

У Єдиному реєстрі громадських формувань головою Соцпартії зазначений Ілля Кива.

На початку лютого 2018 р. СПУ провела з'їзд, делегати якого встановили мораторій на скликання і проведення зборів на всіх рівнях.