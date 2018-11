У Євросоюзі закликали покарати винних у злочині проти Гандзюк

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган висловив жаль з приводу смерті активістки Катерини Гандзюк і закликав притягнути винних до відповідальності.

"Дуже засмучений звісткою про смерть неймовірно хороброї Катерини Гандзюк. Напади на громадських активістів неприйнятні. Винні у цьому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності", - написав комісар у своєму Twitter.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Gandziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine