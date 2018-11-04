У Євросоюзі закликали покарати винних у злочині проти Гандзюк

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган висловив жаль з приводу смерті активістки Катерини Гандзюк і закликав притягнути винних до відповідальності.

"Дуже засмучений звісткою про смерть неймовірно хороброї Катерини Гандзюк. Напади на громадських активістів неприйнятні. Винні у цьому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності", - написав комісар у своєму Twitter.

Very saddened by the news of the passing of the incredibly brave Kateryna #Gandziuk. Attacks against #civilsociety activists are unacceptable. The perpetrators of this vicious crime must be brought to justice. My thoughts are with her family and friends. #Ukraine — Johannes Hahn (@JHahnEU) November 4, 2018

Раніше президент Петро Порошенко звернувся до правоохоронців з вимогою зробити все можливе для розкриття вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про смерть радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, стало відомо у неділю вдень.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою.

У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту)

Раніше – 6 серпня - Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

Читайте також: Серійна бездіяльність, або Особливості слідства у справі Гандзюк

Це тільки початок. Насильства будуть жорстокішими – Гандзюк та інші активісти про напади на себе

Європейська правда