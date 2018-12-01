У адвокатів і консула поки немає доступу до українських моряків – Полозов

Адвокатам і українським консулам наразі не вдається відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово".

Про це "5 каналу" повідомив адвокат Микола Полозов, який є захисником одного з захоплених моряків Дениса Гриценка, а також координуватиме роботу групи адвокатів щодо звільнення українських моряків.

"Російська влада дала інформацію українській стороні про те, де перебувають моряки, ввечері в п'ятницю, коли СІЗО були закриті. Субота, неділя – СІЗО теж закриті. Раніше, ніж в понеділок ні консули, ні хтось з адвокатів потрапити туди не зможуть", – сказав Полозов.

Він пояснив, що в СІЗО "посилений прохід для адвокатів, необхідно отримувати дозвіл слідчого, а це може затягнути процес і на день, і на два, і на тиждень".

За словами адвоката, терміни залежать від бажання слідчого давати дозвіл.

Водночас у коментарі "Голосу Америки" Полозов розповів, що в СІЗО "Лефортово" адвокати заходять за жеребом, який розігрується в кінці попереднього тижня, тому що в день пускають до десяти адвокатів.

"Там штучно створені умови для того, щоб адвокати не могли відвідувати своїх підзахисних, коли їм потрібно. Плюс, ще необхідно отримувати дозвіл від слідчого, хоча за законом це не потрібно, просто там склалася ось така нездорова атмосфера", - зазначив він.

Разом з тим, адвокат сподівається вже в понеділок зустрітися зі своїм підзахисним Денисом Гриценком.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

Читайте також:

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти