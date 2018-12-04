Заступник Луценка записав нерухомість на батька – ЗМІ

Заступник Генпрокурора Юрія Луценка з міжнародних зв’язків Євгеній Єнін у 2017 році зареєстрував квартиру в Києві та приватний будинок у передмісті на 66-річного батька Володимира.

Про це йдеться у розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом".

Журналісти стверджують, що кілька місяців тому Єнін переїхав у центр Києва і зараз живе у квартирі площею 184 м2, записаній на батька.

Також біля будинку постійно стоїть автомобіль дружини Євгенія Єніна, однак видатків на нову нерухомість заступник Генпрокурора не декларував.

Крім того старший Єнін добудовує будинок на 300 квадратів у передмісті Києва.

"На запитання, чому його нове житло записане на батька та чи міг Єнін-старший сам оплатити купівлю квартири на 184 м2 і збудувати будинок, Євгеній Єнін відповів: "Звертайтесь до нього особисто. Я не уповноважений…" – повідомили у програмі.

Журналістам також не відповів про походження коштів на придбання нерухомості батько заступника Генпрокурора.

Зокрема, він пообіцяв надати коментар 30 листопада, але проігнорував журналістів у домовлений день.

Нагадаємо, Єнін фігурував у скандалі з екстрадицією до Росії інгуша Тимура Тумгоєва. Саме Єнін восени 2018 року підписав видачу Тумгоєва Росії.

Після цього в ГПУ відкрили кримінальне провадження за статтею "службова недбалість".

Також у 2018 році журналісти "Слідство.інфо" опублікували записи таємної зустрічі Єніна та іншої заступниці Луценка - Анжели Стрижевської - з екс-міністром-втікачем Едуардом Ставицьким, підозрюваним у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах.

За даними журналістів, зустріч відбулася в Ізраїлі в листопаді 2016 року, а Єнін і Стрижевська не мали на той момент ніякого процесуального статусу у справі.