Лавров знайшов нову перешкоду для миру в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Київ втручається у справи церкви і це створює нові перешкоди для врегулювання "кризи".

Про це він заявив у четвер, виступаючи на відкритті 25-го засідання Ради міністрів закордонних справ країн - учасниць Організації з безпеки і співпраці в Європі, передає російське інформагентство ТАСС.

"Зусилля щодо врегулювання української кризи наштовхуються на все нові перешкоди, включаючи грубе втручання держави в справи церкви, що лише погіршує і без того непросту внутрішньополітичну ситуацію, розколює суспільство", - сказав Лавров.

Як відомо, 15 грудня відбудеться об’єднавчий собор щодо української автокефалії.

29 листопада Синод Вселенського патріархату оголосив, що підготував конституційну хартію (статут) для української церкви.

Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.

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