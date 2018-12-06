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У Росії відреагували на плани американського флоту увійти в Чорне море

Четвер, 6 грудня 2018, 13:08

Глава комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що військова присутність США лише посилить напруженість у Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє ТАСС.

Він припустив, що США повідомили Туреччину про плани відправки американських кораблів у Чорне море, оскільки згідно з конвенцією Монтре від 1936 року нечорноморські держави зобов'язані повідомляти про подібні плани за 15 днів.

Косачев зазначив, що якщо порядок збережений, то формально немає перешкод для заходу американських судів у Чорне море, де вони можуть бути 21 день.

Разом з тим чиновник заявив, що американським військовим кораблям нічого робити в Чорному морі.

"Американська військова присутність може лише посилити (і точно підсилить) напруженість в регіоні, навіть з урахуванням того, що воно носить лише символічний характер: в черговий раз показати прапор в регіоні за десятки тисяч кілометрів від американського континенту, підтвердити, що Америка стоїть на боці України в ситуації, що склалася", - сказав Косачев.

Він також вважає, що посилення військової присутності США в регіоні має відношення і "до запланованого наступу Збройних сил України на Донбасі", про що постійно говорять в Кремлі.

На його думку, США повинні "прикрити і покрити чергову провокацію Києва".

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі.

Згодом Сполучені Штати почали підготовку до направлення в Чорне море військового корабля через напруженість в регіоні після захоплення Росією українських кораблів з екіпажами.

У свою чергу з Росії в окупований Крим відправили новий ракетний корабель з новітнім озброєнням.

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Теми: РосіяСШАЧорне морекораблі
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