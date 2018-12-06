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В России отреагировали на планы американского флота войти в Черное море

Четверг, 6 декабря 2018, 13:08

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что военное присутствие США лишь усилит напряженность в Черноморском  регионе.

Об этом сообщает ТАСС.

Он предположил, что США уведомили Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море, поскольку согласно конвенции Монтре от 1936 года нечерноморские государства обязаны уведомлять о подобных планах за 15 дней.

Косачев отметил, что если порядок соблюден, то формально нет препятствий для захода американских судов в Черное море, где они могут быть 21 день.

Вместе с тем чиновник заявил, что американским военным кораблям нечего делать в Черном море.

"Американское военное присутствие может лишь усилить (и точно усилит) напряженность в регионе, даже с учетом того, что оно носит лишь символический характер: в очередной раз показать флаг в регионе за десятки тысяч километров от американского континента, подтвердить, что Америка стоит на стороне Украины в сложившейся ситуации", - сказал Косачев.

Он также считает, что усиление военного присутствия США в регионе имеет отношение и "к запланированному наступлению Вооруженных сил Украины на Донбассе", о чем постоянно твердят в Кремле.

По его мнению, США должны "прикрыть и покрыть очередную провокацию Киева".

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля.

Как сообщалось, Соединенные Штаты начали подготовку к направлению в Черное море военного корабля из-за напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей с экипажами.

В свою очередь из России в оккупированный Крым отправили новый ракетный корабль с  новейшим вооружением.

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Темы: РосcияСШАЧерное морекорабли
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