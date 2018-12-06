На небезпечні ділянки кордону з РФ перекинули десантно-штурмові підрозділи ЗСУ

8405 переглядів
Четвер, 6 грудня 2018, 19:05

На найбільш небезпечні напрямки українсько-російського кордону передислоковуються десантно-штурмові підрозділи збройних сил.

Про це розповів президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Житомирської області, повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України  

В РНБО зазначили, що президент разом з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олександром Турчиновим відвідали одну з військових частин, де відбулося завантаження військових підрозділів та техніки десантно-штурмових військ ЗСУ в літаки для передислокації військ у рамках виконання завдань, визначених режимом воєнного стану.

3 грудня Петро Порошенко заявив, що вздовж кордону з Україною різко збільшилася кількість військ РФ

27 листопада глава МЗС Павло Клімкін заявив, що у Росії є плани із захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.

26 листопада постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявив, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.

З 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Збройні сили кордон Воєнний стан Росія
powered by lun.ua
По темі
Солдат, який зник в зоні ООС, загинув 5 грудня 2018, 16:54
Військові перевірили ракетний комплекс С-125, для оборони від нападів з моря 5 грудня 2018, 14:22
Україна випробовує у Чорному морі десантно-штурмові катери "Кентавр" 5 грудня 2018, 14:21
Усі новини
Головні новини
США: неприпустимо звинувачувати Київ у Азовській кризі, винна виключно Росія
Угорщина припинила роздавати свої паспорти українцям у консульствах – МЗС
Росія пустила консулів до українських військовополонених – Клімкін
Українка завоювала золото з біатлону на етапі Кубка світу
Усі новини
Фото

Перші фото від роботів-телескопів з Чилі

дослідження

Третина підлітків більше не читають книжки заради задоволення