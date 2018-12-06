На небезпечні ділянки кордону з РФ перекинули десантно-штурмові підрозділи ЗСУ
На найбільш небезпечні напрямки українсько-російського кордону передислоковуються десантно-штурмові підрозділи збройних сил.
Про це розповів президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Житомирської області, повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України
В РНБО зазначили, що президент разом з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олександром Турчиновим відвідали одну з військових частин, де відбулося завантаження військових підрозділів та техніки десантно-штурмових військ ЗСУ в літаки для передислокації військ у рамках виконання завдань, визначених режимом воєнного стану.
3 грудня Петро Порошенко заявив, що вздовж кордону з Україною різко збільшилася кількість військ РФ
27 листопада глава МЗС Павло Клімкін заявив, що у Росії є плани із захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.
26 листопада постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявив, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.
З 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.
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