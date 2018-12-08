Єврокомісар: Росія має відпустити Сенцова на вручення премії Сахарова

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Субота, 8 грудня 2018, 05:09

Росія має відпустити незаконно ув'язненого українського режисера на вручення премії Сахарова в Страсбурзі.

Про це Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган написав у Twitter,

"Наступного тижня український кінорежисер Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейським парламентом. Засуджений до 20 років ув'язнення, він не зможе особисто отримати премію. Тому я повторно закликаю: відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова", - написав він.

Нагадаємо, Сенцов став лауреатом премії Сахарова Європарламенту. Церемонія вручення премії відбудеться 12 грудня в Страсбурзі. Її мають намір відвідати сестра політв’язня Наталія Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Як повідомлялось, Сенцова відзначили міжнародної премією у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини в усьому світі імені Сергія Магнітського. Крім того

режисер удостоївся премії Міністерства закордонних справ Польщі  "За людську гідність" (Pro Dignitate Humana).

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Теми: Сенцов Росія політв'язні права людини
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