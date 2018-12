Єврокомісар: Росія має відпустити Сенцова на вручення премії Сахарова

Росія має відпустити незаконно ув'язненого українського режисера на вручення премії Сахарова в Страсбурзі.

Про це Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган написав у Twitter,

"Наступного тижня український кінорежисер Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейським парламентом. Засуджений до 20 років ув'язнення, він не зможе особисто отримати премію. Тому я повторно закликаю: відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова", - написав він.

Next week, #Ukrainian film director Oleg #Sentsov will be awarded the #SakharovPrize by @Europarl_EN. Convicted to 20 years in prison,he won’t be able to receive the prize in person. I reiterate therefore: #LetSentsovGetSakharov pic.twitter.com/pGFm93hN1G