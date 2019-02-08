Новини дня: двоє Тимошенків, один "Північний потік" та "громадянська війна на Донбасі"

Реєстрація кандидатів у президенти завершилася, Тимошенко вимагає зняти з виборів Тимошенка, а країни Євросоюзу дійшли згоди щодо регулювання "Північного потоку-2" — новини, що були актуальні 8 лютого.

Про вибори

Реєстрація кандидатів у президенти завершилася — всього їх 44. 16 з них — народні депутати.

"Сила людей", яка раніше висунула екс-журналіста Гнапа у президенти, вимагає, щоб він повернув 2,5 млн грн застави — через незадекларовану премію, яка мала піти на потреби армії.

"Як можна так нечесно змагатися?", — Юлія Тимошенко вимагає у Порошенка зняти з виборів її однофамільця Юрія Тимошенка.

Про Nord Stream

Країни Євросоюзу дійшли згоди щодо регулювання "Північного потоку-2" — відомо, що всі рішення по проекту прийматиме Німеччина, бо вона є країною, де газопровід вперше зустрічається з європейською мережею&

Про закордонну журналістику

Британське видання The Times написало "громадянська війна в Україні" в одній зі статей — українське посольство вимагає "негайного виправлення".

Про інші важливі новини

Один український військовослужбовець загинув, ще двоє дістали поранень внаслідок обстрілу позицій поблизу Авдіївки, що на Донбасі.

Садовий заявив, що після початку "сміттєвої блокади Львова" його запросили до Адміністрації Порошенка, де пропонували укласти договір, — передати "Самопоміч" під контроль "БПП" в обмін на зняття "блокади".

Громадяни України та Грузії з 1 березня зможуть відвідувати країни за ID-картками, повідомили в українському МЗС.

Минулого року BBC написали, що посередники Порошенка заплатили $400 тис за першу зустріч президента із Трампом. Через цей текст Порошенко подав до суду. І от — суд у Лондоні визнав матеріал однобоким. Чекаємо на коментар юристів Петра Олексійовича.