Новости дня: двое Тимошенко, один "Северный поток" и "гражданская война на Донбассе"

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Пятница, 8 февраля 2019, 21:20

Регистрация кандидатов в президенты завершилась, Тимошенко требует снять с выборов Тимошенко, а страны Евросоюза договорились о регулировании "Северного потока-2" — новости, которые были актуальны 8 февраля.

О выборах

Регистрация кандидатов в президенты завершилась — всего их 44. 16 из них — народные депутаты.

"Сила людей", которая ранее выдвинула экс-журналиста Гнапа в президенты, требует, чтобы он вернул 2,5 млн грн залога — из-за незадекларированной премии, которая должна была пойти на нужды армии.

"Как можно так нечестно соревноваться?", — Юлия Тимошенко требует у Порошенко снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко.

О Nord Stream

Страны Евросоюза договорились о регулировании "Северного потока-2" — известно, что все решения по проекту будет принимать Германия, потому что она является страной, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

О заграничной журналистике

Британское издание The Times написало "гражданская война в Украине" в одной из статей — украинское посольство требует "немедленного исправления".

О других важных новостях

Один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения в результате обстрела позиций вблизи Авдеевки, что на Донбассе.

Садовый заявил, что после начала "мусорной блокады Львова" его пригласили в Администрацию Порошенко, где предлагали заключить договор, — передать "Самопомощь" под контроль "БПП" в обмен на снятие "блокады".

Граждане Украины и Грузии с 1 марта смогут посещать страны по ID-карточкам, сообщили в украинском МИД.

В прошлом году BBC написали, что посредники Порошенко заплатили $ 400 тыс за первую встречу президента с Трампом. Из-за этого текста Порошенко подал в суд. И вот — суд в Лондоне признал материал однобоким. Ждем комментарий юристов Петра Алексеевича.

Украинская правда

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Темы: Тимошенко выборы президента 2019 Донбасс газ ЕС


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