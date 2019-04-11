Новини 11 квітня: рейтинги, Антикорупційний суд, екс-друг Зеленського

За Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4%, а за Порошенка - 28,6% опитаних українців, Антикорупційному суду дали старт, колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов хотів щось розповісти про Зеленського, але втік з власної прес-конференції нібито через погрози — новини, які були актуальні 11 квітня.

Про рейтинги

За кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4% респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.

Майже кожен другий українець, який має намір піти на вибори президента і проголосувати за Зеленського, мотивує своє рішення тим, що він налаштований Порошенка.

Про Антикорупційний суд

Нарешті це сталося. Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду України – і 38 суддів уже склали присягу. Порошенко зазначив, що суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення і зроблено кроки щодо його оснащення.

Про екс-друга Зеленського

Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов мав розповісти журналістам про свій конфлікт з Володимиром Зеленським, однак пішов з прес-центру і не повернувся. Пізніше виявилося, що Манжосов втік з власної прес-конференції нібито через погрози.

Пізніше Манжосов в ефірі "Прямого" спростував заяви, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики.

Про інші важливі новини

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