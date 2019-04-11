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Новини 11 квітня: рейтинги, Антикорупційний суд, екс-друг Зеленського

Четвер, 11 квітня 2019, 21:21

За Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4%, а за Порошенка - 28,6% опитаних українців, Антикорупційному суду дали старт, колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов хотів щось розповісти про Зеленського, але втік з власної прес-конференції нібито через погрози — новини, які були актуальні 11 квітня.

Про рейтинги

За кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4% респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.

Майже кожен другий українець, який має намір піти на вибори президента і проголосувати за Зеленського, мотивує своє рішення тим, що він налаштований Порошенка.  

Про Антикорупційний суд

Нарешті це сталося. Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду України – і 38 суддів уже склали присягу. Порошенко зазначив, що суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення і зроблено кроки щодо його оснащення.

Про екс-друга Зеленського

Колишній актор студії "95 Квартал" Денис Манжосов мав розповісти журналістам про свій конфлікт з Володимиром Зеленським, однак пішов з прес-центру і не повернувся. Пізніше виявилося, що Манжосов втік з власної прес-конференції нібито через погрози.

Пізніше Манжосов в ефірі "Прямого" спростував заяви, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики.

Про інші важливі новини

Представники Порошенка та Зеленського зустрілися на стадіоні "НСК" Олімпійський, але згоди щодо дебатів не досягли.

Після шквалу критики рекламу Порошенка, на якій він протиставляє себе президенту Росії Володимиру Путіну, почали замінювати.

В Національному антикорупційному бюро заявляють, що Спеціалізована антикорпційна прокуратура саботує розслідування щодо розкрадань в "Укроборонпромі", розпочате за матеріалами BIHUS.info.

У відповідь, у САП сказали, що не захищають Гладковського, і порадили НАБУ не служити богині брехні.

11 квітня у пункті пропуску "Гоптівка" до прикордонників звернулися двоє громадян РФ, які працюють у поліції Росії, з проханням про політичний притулок в Україні.

За результатами першого кварталу поточного року українці задекларували 24 мільярди гривень доходів, це на 97% більше, ніж на 1 квітня 2018 року.

Українська правда

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Теми: соціологіяАнтикорупційний судЗеленськийПорошенко
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