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Новости 11 апреля: рейтинги, Антикоррупционный суд, экс-друг Зеленского

Четверг, 11 апреля 2019, 21:21

По Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4%, а за Порошенко - 28,6% опрошенных украинцев, Антикоррупционному суду дали старт, бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов хотел что-то рассказать о Зеленском, но убежал из собственной пресс -конференции якобы из-за угрозы - новости, которые были актуальны 11 апреля.

О рейтингах

За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% респондентов, которые определились с выбором и точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко - 28,6% опрошенных украинцев.

Почти каждый второй украинец, который намерен пойти на выборы президента и проголосовать за Зеленского, мотивирует свое решение тем, что он настроен против Порошенко.

Об Антикоррупционном суде

Наконец-то это произошло. Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и 38 судей уже приняли присягу. Порошенко отметил, что суд еще не создан, но для него уже выделено помещение и сделаны шаги по его оснащению.

Об экс-друге Зеленского

Бывший актер студии "95 Квартал" Денис Манжосов должен был дать пресс-конференцию по поводу своего конфликта с Зеленским, однако ушел из офиса и не вернулся. Позже оказалось, что Манжосов сбежал со своей пресс-конференции якобы из-за угроз.

Позже Манжосов в эфире "Прямого" опроверг заявления о том, что кандидат в президенты и его товарищ Владимир Зеленский употребляет наркотики.

О других важных новостях

Представители Порошенко и Зеленского встретились на стадионе "НСК" Олимпийский, но согласия по поводу дебатов не достигли.

После шквала критики рекламу Порошенко, на которой он противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину, начали заменять.

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что Специализированная антикорупционная прокуратура саботирует расследование хищений в "Укроборонпроме", начатое по материалам BIHUS.info.

Позже в САП сказали, что не защищают Гладковского, и посоветовали НАБУ не служить богине лжи.

11 апреля в пункте пропуска "Гоптовка" к пограничникам обратились двое граждан РФ, работающих в полиции России, с просьбой о политическом убежище в Украине.

По результатам первого квартала текущего года украинцы задекларировали 24 миллиарда гривень доходов, это на 97% больше, чем на 1 апреля 2018 года.

Украинская правда

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Темы: социологияАнтикоррупционный судЗеленскийПорошенко
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