Новини 15 квітня: борди "Кінець", звернення Зеленського, пожежа у Нотр-Дамі
У виборчому штабі Порошенка кажуть, що власником бордів "Кінець" є група "Приват" Ігоря Коломойського, Зеленський звернувся до Порошенка з вимогою посадити вбивць Катерини Гандзюк, звільнити українських моряків з полону РФ і припинити "бігати по каналах", а у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері — новини, які були актуальні 15 квітня.
Про пожежу в Соборі Паризької Богоматері
У Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор паризької Богоматері - однієї з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.
Пізніше обвалився шпиль історичної пам'ятки.
Про борди "Кінець"
У різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець". В АП заявили, що не мають до них стосунку.
А зараз у виборчому штабі Порошенка заявили, що з'ясували, хто є власником бордів – це група "Приват" Ігоря Коломойського.
Про Зеленського
Володимир Зеленський звернувся до Порошенка з вимогою посадити вбивць Катерини Гандзюк, звільнити українських моряків з полону РФ і припинити "бігати по каналах".
А ще стало відомо, що французький філософ Бернар Анрі Леві допомогав в організації візиту Зеленського та його команди для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про кримінальні новини
Співробітник податкової поліції Києва міг бути причетним до вибуху автомобіля Chevrolet Epicа, який належав спецслужбовцю. Вибух стався у ніч на 4 квітня в Голосіївському районі Києва.
Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві екс-власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова. Серед трьох затриманих – двоє колишніх працівників правоохоронних органів.
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