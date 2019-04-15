Новини 15 квітня: борди "Кінець", звернення Зеленського, пожежа у Нотр-Дамі

У виборчому штабі Порошенка кажуть, що власником бордів "Кінець" є група "Приват" Ігоря Коломойського, Зеленський звернувся до Порошенка з вимогою посадити вбивць Катерини Гандзюк, звільнити українських моряків з полону РФ і припинити "бігати по каналах", а у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері — новини, які були актуальні 15 квітня.

Про пожежу в Соборі Паризької Богоматері

У Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор паризької Богоматері - однієї з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.

Пізніше обвалився шпиль історичної пам'ятки.

Про борди "Кінець"

У різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець". В АП заявили, що не мають до них стосунку.

А зараз у виборчому штабі Порошенка заявили, що з'ясували, хто є власником бордів – це група "Приват" Ігоря Коломойського.

Про Зеленського

Володимир Зеленський звернувся до Порошенка з вимогою посадити вбивць Катерини Гандзюк, звільнити українських моряків з полону РФ і припинити "бігати по каналах".

А ще стало відомо, що французький філософ Бернар Анрі Леві допомогав в організації візиту Зеленського та його команди для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про кримінальні новини

Співробітник податкової поліції Києва міг бути причетним до вибуху автомобіля Chevrolet Epicа, який належав спецслужбовцю. Вибух стався у ніч на 4 квітня в Голосіївському районі Києва.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві екс-власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова. Серед трьох затриманих – двоє колишніх працівників правоохоронних органів.

Про інші важливі новини

Порошенко повідомив, що підписав Кодекс щодо процедур банкрутства. Законопроект, зокрема, передбачає можливість фізособам – сумлінним позичальникам - у разі складної економічної ситуації ініціювати процедуру банкрутства і очиститися від цього боргового зобов'язання, тоді як кредитор позбавлений такого права.

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В Україні кількість ІТ-спеціалістів, зареєстрованих як ФОП, у 2018 році зросла на 23% і становила 154 тисячі осіб проти 125 тисяч у 2017 році.

Екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні обленерго, прилетів в аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.