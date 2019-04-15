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Новости 15 апреля: борды "Конец", обращение Зеленского, пожар в Нотр-Даме

Понедельник, 15 апреля 2019, 21:17

В избирательном штабе Порошенко говорят, что владельцем бордов "Конец" является группа "Приват" Игоря Коломойского, Зеленский обратился к Порошенко с требованием посадить убийц Екатерины Гандзюк, освободить украинских моряков из плена РФ и прекратить "бегать по каналам", а в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери - новости, которые были актуальны 15 апреля.

О пожаре в Соборе Парижской Богоматери

В Париже в понедельник вечером загорелся Собор Парижской Богоматери - один из самых известных исторических памятников французской столицы.

Позже рухнул шпиль исторического памятника.

О бордах "Конец"

В разных городах Украины в воскресенье появились провокационные борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец". В АП заявили, что не имеют к бордам отношения.

Позже в избирательном штабе Порошенко заявили, что выяснили, кто является собственником бордов – это группа "Приват" Игоря Коломойского.

О Зеленском

Владимир Зеленский обратился к Петру Порошенко с требованием посадить убийц Екатерины Гандзюк, освободить украинских моряков из плена РФ и прекратить "бегать по каналам".

А еще стало известно, что французский философ Бернар Анри Леви способствовал подготовке визита Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

О криминальных новостях

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева.С реди трех задержанных - двое бывших сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудник налоговой полиции Киева мог быть причастным к взрыву автомобиля Chevrolet Epic в столице, принадлежащий спецслужащему. Взрыв произошел в ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева

О других важных новостях

Порошенко сообщил, что подписал Кодекс о процедурах банкротства. Законопроект, в частности, предусматривает возможность физлицам - добросовестным заемщикам - в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права.

Демонтаж Шулявсього путепровода в Киеве проходит без выходных: конструкцию разбирают на части и вывозят на утилизацию.

В Украине количество ІТ-специалистов, зарегистрированных как ФЛП, в 2018 году выросло на 23% и составило 154 тысячи человек против 125 тысяч в 2017 году.

Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкоКоломойскийпожарарест
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