У день дебатів заходи на стадіоні будуть з ранку до ночі – НСК "Олімпійський"
Активності в день проведення дебатів між кандидатами на посаду президента на НСК "Олімпійський" 19 квітня плануються із ранку і до самої ночі.
Про це 17 квітня заявив заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов, повідомляє "Радіо Свобода".
"Активності в рамках 19 квітня заплановані з 9 ранку до 00:00 20 квітня", - сказав він.
Водночас пояснити, що ж саме буде, Анісімов не зміг, вказавши, що цю інформацію надасть пізніше, коли "буде наданий остаточний сценарій".
Він запевнив, що штабам обох кандидатів надали рівні умови для проведення дебатів, але наразі переговори сторін щодо можливого формату заходу ще тривають.
Наприклад, розглядається варіант розділення стадіону на дві частини.
Анісімов додав, що НСК "Олімпійський" не займається поширенням квитків для глядачів – це роблять виключно штаби кандидатів.
"Вони на сьогоднішній день домовляються про квоту участі глядачів, які підтримують обидві сторони, в рівній кількості. Скільки буде людей, як вони будуть розміщені, є предметом домовленостей безпосередньо штабів", – сказав заступник гендиректора стадіону.
За його словами, питаннями безпеки на НСК "Олімпійський" під час дебатів також займаються штаби кандидатів.
"Заходи безпеки на сьогоднішній день взяли на себе представники штабів. Нас запевнили, що будуть задіяні максимальні заходи безпеки для того, щоб глядачі почували себе в повній безпеці", – сказав Анісімов.
Наразі на стадіоні тривають монтажні роботи.
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Нагадаємо:
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.
- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні "Олімпійський", той погодився.
- В НСТУ заявили, що дебати мають проходити в студії НСТУ.
- Пізніше Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.
- У штабі Володимира Зеленського пропонують проводити дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський" та профінансувати їх за рахунок виборчих фондів претендентів на посади глави держави.
- Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наполягає, що відповідно до закону офіційні дебати можуть бути лише в студії НСТУ.
- У Зеленського заявили, що дебати на стадіоні коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.
- Увечері 17 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати, відзначивши, що доступ буде вільним, через реєстрацію на сайті. Водночас під час спроб завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідав.
- Також у Зеленського повідомляли, що дебати на НСК "Олімпійський" будуть проходити на двох сценах по різні боки стадіону.
- 17 квітня у Порошенка також почали кликати людей на стадіон, але вони бояться, що "агресивні прихильники" Зеленського зірвуть дебати.
- Також представники президента просить ЦВК змінити графік дебатів, щоб Порошенко встиг на стадіон.