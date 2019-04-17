У день дебатів заходи на стадіоні будуть з ранку до ночі – НСК "Олімпійський"

Активності в день проведення дебатів між кандидатами на посаду президента на НСК "Олімпійський" 19 квітня плануються із ранку і до самої ночі.

Про це 17 квітня заявив заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов, повідомляє "Радіо Свобода".

"Активності в рамках 19 квітня заплановані з 9 ранку до 00:00 20 квітня", - сказав він.

Водночас пояснити, що ж саме буде, Анісімов не зміг, вказавши, що цю інформацію надасть пізніше, коли "буде наданий остаточний сценарій".

Він запевнив, що штабам обох кандидатів надали рівні умови для проведення дебатів, але наразі переговори сторін щодо можливого формату заходу ще тривають.

Наприклад, розглядається варіант розділення стадіону на дві частини.

Анісімов додав, що НСК "Олімпійський" не займається поширенням квитків для глядачів – це роблять виключно штаби кандидатів.

"Вони на сьогоднішній день домовляються про квоту участі глядачів, які підтримують обидві сторони, в рівній кількості. Скільки буде людей, як вони будуть розміщені, є предметом домовленостей безпосередньо штабів", – сказав заступник гендиректора стадіону.

За його словами, питаннями безпеки на НСК "Олімпійський" під час дебатів також займаються штаби кандидатів.

"Заходи безпеки на сьогоднішній день взяли на себе представники штабів. Нас запевнили, що будуть задіяні максимальні заходи безпеки для того, щоб глядачі почували себе в повній безпеці", – сказав Анісімов.

Наразі на стадіоні тривають монтажні роботи.

Читайте також: Батл між кандидатами. Всі деталі

Нагадаємо: