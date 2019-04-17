В день дебатов мероприятия на стадионе будут с утра до ночи – НСК "Олимпийский"
Активности в день проведения дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" 19 апреля планируются с утра и до самой ночи.
Об этом 17 апреля заявил заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов, сообщает "Радио Свобода".
"Активности в рамках 19 апреля запланированы с 9 утра до 00:00 20 апреля", - сказал он.
В то же время объяснить, что же будет, Анисимов не смог, отметив, что эту информацию предоставит позже, когда "будет предоставлен окончательный сценарий".
Он заверил, что штабам обоих кандидатов предоставили равные условия для проведения дебатов, но в это время переговоры сторон относительно возможного формата мероприятия продолжаются.
Например, рассматривается вариант разделения стадиона на две части.
Анисимов добавил, что НСК "Олимпийский" не занимается распространением билетов для зрителей – это делают исключительно штабы кандидатов.
"Они на сегодняшний день договариваются о квоте участия зрителей, которые поддерживают обе стороны, в равном количестве. Сколько людей, как они будут размещены, является предметом договоренностей непосредственно штабов", - сказал заместитель гендиректора стадиона.
По его словам, вопросами безопасности на НСК "Олимпийский" во время дебатов также занимаются штабы кандидатов.
"Меры безопасности на сегодняшний день взяли на себя представители штабов. Нас заверили, что будут задействованы максимальные меры безопасности для того, чтобы зрители чувствовали себя в полной безопасности", - сказал Анисимов.
Сейчас на стадионе продолжаются монтажные работы.
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Напомним:
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласилакандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
- В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
- Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
- Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
- У Зеленского заявили, что дебаты на стадионе будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.
- Вечером 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты, отметив, что доступ будет свободным, через регистрацию на сайте. В то же время при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечал.
- Также у Зеленского сообщали, что дебаты на НСК "Олимпийский" будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.
- 17 апреля у Порошенко также позвали людей на стадион, но они боятся, что "агрессивные сторонники" Зеленского сорвут дебаты.
- Также представители президента просят ЦИК изменить график дебатов, чтобы Порошенко успел на стадион.