В день дебатов мероприятия на стадионе будут с утра до ночи – НСК "Олимпийский"

Активности в день проведения дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" 19 апреля планируются с утра и до самой ночи.

Об этом 17 апреля заявил заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов, сообщает "Радио Свобода".

"Активности в рамках 19 апреля запланированы с 9 утра до 00:00 20 апреля", - сказал он.

В то же время объяснить, что же будет, Анисимов не смог, отметив, что эту информацию предоставит позже, когда "будет предоставлен окончательный сценарий".

Он заверил, что штабам обоих кандидатов предоставили равные условия для проведения дебатов, но в это время переговоры сторон относительно возможного формата мероприятия продолжаются.

Например, рассматривается вариант разделения стадиона на две части.

Анисимов добавил, что НСК "Олимпийский" не занимается распространением билетов для зрителей – это делают исключительно штабы кандидатов.

"Они на сегодняшний день договариваются о квоте участия зрителей, которые поддерживают обе стороны, в равном количестве. Сколько людей, как они будут размещены, является предметом договоренностей непосредственно штабов", - сказал заместитель гендиректора стадиона.

По его словам, вопросами безопасности на НСК "Олимпийский" во время дебатов также занимаются штабы кандидатов.

"Меры безопасности на сегодняшний день взяли на себя представители штабов. Нас заверили, что будут задействованы максимальные меры безопасности для того, чтобы зрители чувствовали себя в полной безопасности", - сказал Анисимов.

Сейчас на стадионе продолжаются монтажные работы.

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Напомним: