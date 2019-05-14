Новини 14 травня: Інавгурація Зеленського, скандал в КС, маршрутка від Uber

Регламентний комітет Верховної Ради переніс засідання щодо інавгурації Зеленського, у Адміністрації президента випадково нагородили орденом людину, яку підозрюють у заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці" — новини, які були актуальні 14 травня.

Про інавгурацію Зеленського

Володимир Зеленський обурюється через те, що комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату його інавгурації.

Про скандал у Конституційному суді

Судді Конституційного суду висловили недовіру голові органу Станіславу Шевчуку. Колеги Шевчука хотіли таким чином переконати його самостійно піти з посади.

Пізніше судді КС проголосували за звільнення Шевчука з посади судді і обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

Сам Шевчук вважає своє звільнення "антиконституційним переворотом, за яким стоїть Петро Порошенко".

Про орден від Порошенка

ЗМІ повідомили, що Президент Петро Порошенко указом від 4 травня нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора "Дніпропетровського стрілочного заводу" Сергія Тараненка, якого НАБУ підозрює у заволодінні 93 мільйонів гривень "Укрзалізниці".

"Це технічна помилка працівників адміністрації, які готували документ. Людини цієї у правильному указі немає", - пізніше повідомив керівник прес-служби АП Андрій Жигулін.

Про НАБУ

Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та посадовця "Укрбуду".

Чиновників затримали за підозрою у незаконному заволодінні 81 млн грн.

Про безкоштовну діагностику

Національна служба здоров'я України найймовірніше не встигне запустити програму "Безкоштовна діагностика" до 1 липня 2019 року, як було анонсовано.

Раніше, в МОЗ анонсували, що з 1 липня за направленням сімейного лікаря можна буде безкоштовно проходити рентген, УЗД, мамографію, ехокардіографію серця та інші аналізи та діагностичні процедури в будь-якому медзакладі на вибір.

Про інші важливі новини

Генеральний прокурор Юрій Луценко у суботу 11 травня провів зустріч з Зеленським. Вона тривала дві години.

За 5 років російської агресії в рамках гуманітарного проекту "Евакуація-200" з району бойових дій вивезено 1736 тіл захисників України, 71 військовослужбовець вважається зниклим безвісти.

Uber презентував інноваційний сервіс для спільних щоденних поїздок для жителів Києва - UberShuttle, вартість проїзду в якому становить від 15 до 30 гривень.