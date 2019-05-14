Новости 14 мая: Инаугурация Зеленского, скандал в КС, маршрутка от Uber

Регламентный комитет Верховной Рады перенес заседание по инаугурации Зеленского, в Администрации президента случайно наградили орденом человека, которого подозревают в завладении 93 млн грн "Укрзализныци" – новости, которые были актуальны 14 мая.

Об инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский возмущается тем, что комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате его инаугурации.

О скандале в Конституционном суде

Судьи Конституционного суда выразили недоверие главе органа Станиславу Шевчуку. Коллеги Шевчука хотели таким образом убедить его самостоятельно уйти с должности.

Позже судьи КС проголосовали за увольнение Шевчука с должности судьи и выбрали новой председателем суда Наталью Шапталу.

Сам Шевчук считает свое увольнение "антиконституционным переворотом, за которым стоит Петр Порошенко".

Об ордене от Порошенко

Сегодня СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко указом от 4 мая наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".

"Это техническая ошибка сотрудников администрации, которые готовили документ. Человека этого в правильном указе нет", - позже заявил руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин.

О НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержало бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и должностное лицо "Укрбуда".

Чиновников задержали по подозрению в незаконном завладении 81 млн грн.

О бесплатной диагностике

Национальная служба здоровья Украины скорее всего не успеет запустить программу "Бесплатная диагностика" до 1 июля 2019 года, как было анонсировано.

Ранее, в Минздраве анонсировали, что с 1 июля по направлению семейного врача можно будет бесплатно проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы и диагностические процедуры в любом медучреждении на выбор.

О других важных новостях

Генеральный прокурор Юрий Луценко в субботу 11 мая провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Она длилась 2 часа.

За 5 лет российской агрессии в рамках гуманитарного проекта "Эвакуация 200" из района боевых действий вывезено 1736 тел защитников Украины, 71 военнослужащий считается пропавшим без вести.

Uber представил инновационный сервис для совместных ежедневных поездок для жителей Киева – UberShuttle, стоимость проезда в котором составит от 15 до 30 гривень.